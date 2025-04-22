Москва, 22 апреля, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид завершили встречу в узком составе. Об этом 22 апреля сообщила пресс-службе Кремля.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время встречи

«Переговоры продолжаются в расширенном составе с участием делегаций», ― говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

Планируется, что после переговоров будет проведена церемония обмена подписанными документами между сторонами.

Как передавало ИА Регнум, Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом 21 апреля. Он приурочен к сороковой годовщине установления дипломатических отношений между странами. Султан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра Почётного караула.

По информации Кремля, российский лидер и султан Омана в ходе переговоров обсудят развитие диалога в формате ОПЕК+, ситуацию на Ближнем Востоке и ряд других вопросов. Также важное место будет уделено координации усилий по обеспечению интересов ведущих производителей и экспортёров углеводородов на глобальном нефтяном рынке.

Кроме того, предполагается рассмотреть вопрос об укреплении взаимодействия России и Омана на мировой арене, в том числе в рамках ООН. При обсуждении ситуации на Ближнем Востоке особое внимание планируется уделить палестино-израильскому конфликту.