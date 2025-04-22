Париж, 22 апреля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Французские власти не приглашают представителей России на мероприятия в честь Дня Победы, но при этом заигрывают с внуками нацистов. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

Владимир Гердо/ТАСС Посол России во Франции Алексей Мешков

«Скажу откровенно — мне, сыну ветерана войны, награждённого боевыми орденами и медалями, всегда было неуютно сидеть на одной трибуне с потомками тех, кто убил и замучил в концлагерях миллионы наших соотечественников. Поэтому какого-то сожаления от неучастия в мероприятиях, на которые не зовут представителей страны, победившей в войне, а заигрывают с внуками нацистов, не испытываю», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Мешков также рассказал о памятных мероприятиях, которые проведёт российское посольство на территории Франции. По его словам, традиционно будут организованы памятные церемонии у памятника советским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже, а также в советском воинском некрополе в городе Нуайе-сен-Мартен.

Помимо этого посол сообщил, что во Франции пройдёт концерт «Хора Турецкого», который посетит Париж в рамках тура «Песни Победы». Также 8 мая в различных городах страны пройдёт традиционное шествие «Бессмертного полка», добавил Мешков.

Как передавало ИА Регнум, глава евродипломатии Кая Каллас 14 апреля пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Она также не рекомендовала посещать парад Победы на Красной площади и представителям государств, которые являются кандидатами на вступление в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова Каллас неправильными и отметил, что есть европейские страны, которые сочли такую риторику неприемлемой. Россия будет рада видеть всех, кто хочет разделить с ней радость Дня Победы, отметил представитель Кремля. Песков также сообщил, что 9 мая на парад Победы на Красной площади планируют приехать более 20 глав государств и правительств. 21 апреля президент России Владимир Путин отметил мужество политиков, планирующих приехать на 9 Мая в Москву.