Москва, 22 апреля, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Наблюдательный совет Сбербанка порекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2024 год на сумму 786,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют материалы компании.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2024 год: на выплату дивидендов направить786 929 268 320,00 рублей», — сказано в релизе.

Согласно материалам компании, это примерно половина от чистой прибыли группы по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) — 1,58 трлн рублей. При этом на каждую акцию предложена выплата в размере 34,84 рубля.

Согласно действующей политике Сбербанка, на дивиденды направляется половина от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по стандартам бухгалтерского учёта — не менее 13,3%.

Как передавало ИА Регнум, ранее совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» изменил дивидендную политику, обозначив целевой уровень выплат в размере 50% от чистой прибыли группы. Отмечается, что в 2024 году такие выплаты составляли лишь 25% от чистой прибыли.