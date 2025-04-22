Красногорск, 22 апреля, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Эксплуатация реальных проблем общества со стороны недобросовестных политиков может вывести ситуацию из-под контроля. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале экономист, депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин, комментируя конфликты вокруг строительства индустриальных парков в деревне Данилово и поселке Лесном в Подмосковье.

Артем Житенев/РИА Новости

Подмосковье, отмечает он, один из богатейших субъектов Федерации, где накопившиеся проблемы вызывают рост общественного протеста, который — «при отчаянии людей и бесстыдстве политических манипуляторов» — может стать политическим. Парламентарий считает, что на прошлых думских выборах представители КПРФ не побрезговали многим «для улучшения своих сиюминутных результатов».

Опасения Делягина поддержали и другие эксперты. «СВО еще далеко не закончена, а коммунисты снова строят в тылу пятую колонну, выводя жителей Подмосковья на улицы и под телекамеры. Предлоги благовидные. То якобы лес защищают, как в Пушкинском районе, то пашню — в Домодедовском. А на самом деле занимаются вредительством, срывая важные для региона инвестиционные проекты индустриальных парков», — соглашается с депутатом Госдумы журналист Сергей Мардан.

«Зачем зюгановцам снова прибегать к сомнительным практикам несистемщиков? Так просто все. Рейтинги стремительно падают. Перспективы на ГД 26 сомнительны. Можно и потренироваться, как радикализировать протестные мероприятия на перспективу», — считает политолог Алексей Мартынов.