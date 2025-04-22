Москва, 22 апреля, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Минобороны России 22 апреля показало кадры освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.

Сергей Бобылев/РИА Новости

На видео российские военнослужащие группировки войск «Север» выполняют боевую работу в районе мужского монастыря. Отмечается, что украинские боевики установили на территории монастыря артиллерийские установки, пункты управления БПЛА. Также в исторических зданиях дислоцировался личный состав украинских формирований.

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