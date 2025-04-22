Красноярск, 22 апреля, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Восточно-Сибирская нефтегазовая компания (ВСНК, входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») получила экономический эффект более одного миллиарда рублей в 2024 году благодаря проектам по повышению производственной эффективности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Востсибнефтегаз» сэкономил миллиард рублей благодаря внедрению инноваций

Специалисты предприятия в прошлом году внедрили 26 новаторских решений. Один из наиболее эффективных проектов связан с оптимизацией ресурсов во время проведения геологоразведочных работ. После анализа данных о залежах нефти было предложено частично заменить разведочное бурение на эксплуатационное. Это позволило ускорить процесс и приступить к добыче без привлечения дополнительных производственных мощностей. Инициатива сэкономила предприятию свыше 600 млн рублей.

Для сохранения устойчивости породы в процессе бурения на Юрубчено-Тахомском месторождении специалисты предприятия применили пластовую воду, которая является побочным продуктом добычи нефти. Пластовая вода имеет необходимую минерализацию, плотность и полностью пожаробезопасна. Проект помог предприятию снизить затраты на проведение данных видов работ на 280 млн рублей.

За последние пять лет специалисты «Востсибнефтегаза» внедрили 80 проектов по оптимизации бизнес-процессов, снижению производственных затрат, развитию энергосберегающих технологий и ряд других. В денежном выражении эффект от реализованных мероприятий за пять лет составил 3,9 млрд рублей.