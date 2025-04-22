Берн, 22 апреля, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Если западные политики хотят добиться урегулирования конфликта на Украине, они должны прислушиваться к России, заявил 22 апреля бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

IMAGO. Jussi Nukari/Global Look Press

Сейчас Запад игнорирует позицию Россию в вопросе об урегулировании украинского конфликта, сказал Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

«Когда мы говорим о решении украинского конфликта, в первую очередь, независимо от того, одерживают ли они победу или нет, следует прислушаться к тому, что скажут россияне», — заявил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине ведётся, но тема является очень сложной, и потому ставить какие-либо временные рамки нецелесообразно.

Газета New York Post также 22 апреля сообщила, что президент США Дональд Трамп пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. По данным СМИ, мирный план Трампа может включать развёртывание на Украине европейских военных сил, признание Украиной Крыма частью России и отказ киевского режима от идеи вступления в НАТО.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.

Путин также подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Он отмечал, что урегулировать конфликт на Украине необходимо с учётом интересов РФ, искоренив первопричины кризиса.