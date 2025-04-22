Суд арестовал недвижимость семьи экс-замгубернатора Ростовской области
Арестованное имущество экс-замгубернатора Ростовской области оценили в ₽276 млн
Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Общая стоимость недвижимости бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, его супруги и детей, на которую Басманный суд Москвы наложил арест, превышает 276,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил «Коммерсантъ».
Как пояснил прокурор, арест необходим в качестве обеспечительной меры для возможной оплаты штрафов и компенсаций по делу.
Под ограничения подпала недвижимость чиновника, в том числе квартира в Ростове-на-Дону, несколько нежилых помещений в Ростовской области и Москве, а также земельные участки. Кроме того, в числе арестованных активов ― автомобиль Land Cruiser 200, мотоцикл Harley-Davidson FXDRS и итальянское охотничье ружье Benelli модели Raffaello.
Как передавало ИА Регнум, бывшего министра транспорта и его заместителя Дмитрия Мамелко сотрудники полиции задержали по подозрению в получении взятки в конце ноября 2024 года. По решению суда Кушнарева арестовали на два месяца.
В конце марта в правоохранительных органах рассказали, что сумма взятки Кушнареву должна была составить 93 млн рублей — 3% от освоенных дававшей ее коммерческой организацией бюджетных средств. Уточнялось, что экс-чиновника задержали при передаче ему первой части взятки в размере 27 млн рублей.
4 апреля уголовное дело в отношении Кушнарева о получении взятки и хранении оружия поступило в Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону. Позже экс-чиновника перевели из ростовского СИЗО в изолятор Москвы.
Кушнарев работал в правительстве Ростовской области с 2010 года, а в 2014 году возглавил минтранс региона. Также с 2016 по 2019 год он занимал пост главы городской администрации Ростова-на-Дону.