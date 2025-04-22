Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Общая стоимость недвижимости бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, его супруги и детей, на которую Басманный суд Москвы наложил арест, превышает 276,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил «Коммерсантъ».

Эрик Романенко/ТАСС Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев во время рассмотрения дела о получении взятки и хранении оружия в Железнодорожном районном суде

Как пояснил прокурор, арест необходим в качестве обеспечительной меры для возможной оплаты штрафов и компенсаций по делу.

Под ограничения подпала недвижимость чиновника, в том числе квартира в Ростове-на-Дону, несколько нежилых помещений в Ростовской области и Москве, а также земельные участки. Кроме того, в числе арестованных активов ― автомобиль Land Cruiser 200, мотоцикл Harley-Davidson FXDRS и итальянское охотничье ружье Benelli модели Raffaello.

Как передавало ИА Регнум, бывшего министра транспорта и его заместителя Дмитрия Мамелко сотрудники полиции задержали по подозрению в получении взятки в конце ноября 2024 года. По решению суда Кушнарева арестовали на два месяца.

В конце марта в правоохранительных органах рассказали, что сумма взятки Кушнареву должна была составить 93 млн рублей — 3% от освоенных дававшей ее коммерческой организацией бюджетных средств. Уточнялось, что экс-чиновника задержали при передаче ему первой части взятки в размере 27 млн рублей.

4 апреля уголовное дело в отношении Кушнарева о получении взятки и хранении оружия поступило в Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону. Позже экс-чиновника перевели из ростовского СИЗО в изолятор Москвы.

Кушнарев работал в правительстве Ростовской области с 2010 года, а в 2014 году возглавил минтранс региона. Также с 2016 по 2019 год он занимал пост главы городской администрации Ростова-на-Дону.