Курск, 22 апреля, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитный 6-й полк сил спецопераций (ССО) в приграничье Курской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«В ходе наступательных действий, согласно разведданным группировки, было отмечено присутствие 6-го полка ССО, который координирует действия менее подготовленных подразделений ВСУ», — передает источник.

Как утверждает неназванный источник агентства, украинские подразделения пытаются противодействовать наступлению ВС РФ и укрепляют позиции вдоль государственной границы.

21 апреля в Минобороны проинформировали о том, что Вооружённые силы России продолжили вытеснять формирования украинской армии с территории Курской области. В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие возобновили боевые действия в регионе против ВСУ после окончания пасхального перемирия — с 00:00 понедельника, 21 апреля.

19 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что освобождение бойцами ВС РФ хутора Олешня приближает полное освобождение региона от ВСУ, которого ждет вся Россия.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля российские бойцы освободили село Гуево в Курской области. Также в начале апреля они взяли под контроль населенные пункты Басовка и Журавка.

Ранее президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские военные завершают разгром украинских формирований в курском приграничье. Он отметил, что ВС РФ один за другим освобождают населенные пункты в окрестностях Суджи.