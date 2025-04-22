Париж, 22 апреля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Европейские страны обозначили для Соединённых Штатов аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией, которые не подлежат обсуждению. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Барро напомнил, что 17 апреля представители Украины, США, Франции, Великобритании и Германии провели свои первые переговоры после прихода к власти в США Дональда Трампа, в ходе которых стороны поделились взглядами по урегулированию конфликта.

«На прошлой неделе европейские державы сообщили Соединённым Штатам, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией не подлежат обсуждению, в преддверии нового раунда дискуссий в среду», — приводит его слова британское агентство Reuters.

По словам дипломата, главным вопросом для него является защита национальных интересов Франции и обеспечение европейской безопасности. Барро уточнил, что США должны прислушиваться к позиции европейцев и учитывать их красные линии, если берут на себя роль посредника в мирном урегулировании.

При этом глава французского МИД не назвал конкретные красные линии, которые были обозначены для Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля во время визита во Францию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа их принял французский лидер Эммануэль Макрон. Американская делегация также провела встречи с Барро, советником британского премьера по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плётнером и руководителем офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андреем Ермаком. В Елисейском дворце назвали встречу «конструктивной и способствующей сближению позиций сторон».

В свою очередь в МИД РФ отметили, что со стороны Рубио было подчёркнуто, что упомянутые контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Глава ведомства Сергей Лавров подтвердил готовность РФ к продолжению совместной работы с США с целью надёжного устранения первопричин конфликта на Украине.

Сам Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходимы вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.