Краснояружский район, Белгородская область, 22 апреля, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Украинский дрон атаковал грузовик в Краснояружском районе Белгородской области, в результате погиб водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Чрезвычайное происшествие произошло на повороте в село Сергиевка Краснояружского района. Водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение», — написал Гладков.

Глава региона отметил, что мужчина на собственном КамАЗе направлялся в хутор Красноорловский, где держал скотину. Вывозить животных в безопасное место он отказался, поэтому регулярно ездил кормить их, нарушая запрет на посещение района.

Для проезда в Краснояружский район нужны пропуск, бронежилет и каска, а также бронированный автомобиль с РЭБом и детектором дронов, напомнил Гладков. Поэтому, по его словам, мужчина ездил в своё хозяйство в объезд по полям, пока это не закончилось трагедией.

Он призвал жителей не рисковать жизнью и воздержаться от посещения закрытых в целях безопасности районов.

В последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население, в том числе удары по автомобилям мирных жителей, интенсифицировались. В частности, ранее 22 апреля Гладков сообщил о ранении жительницы села Долгое в Валуйском районе Белгородской области в результате атаки дрона. О подобных атаках глава региона информирует каждый день.

Накануне Гладков сообщил, что за 3,5 года из-за атак украинской армии в области погибли 23 ребёнка, ещё 167 получили ранения. В Белгороде, отметил он, создан Фонд оказания помощи раненым детям, состоялось его первое заседание. Организация будет отправлять пострадавших детей в санатории, на лечение и реабилитацию, а также закупать самые нужные препараты.