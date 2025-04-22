Москва, 22 апреля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Неадекватная реакция чешского олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека на высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева свидетельствует о скудоумии и психических проблемах у бывшего вратаря. Об этом 22 апреля заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Дмитрий Васильев

«Если Гашек так неадекватно воспринимает высказывания серьёзных политических деятелей, то ему необходимо обратиться к врачу, чтобы разобраться в своем психическом состоянии и восприятии всего окружающего мира», — передаёт слова Васильева «РИА Новости».

Биатлонист пояснил: зампред Совбеза в саркастичной форме говорил о возможном суициде, а не о том, что он собирается что-то сделать. Если чешский хоккеист не различает иронию и сарказм, то это ещё раз подтверждает, что он нездоровый человек, заключил Васильев.

После рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина Медведев в своём Telegram-канале, говоря о вероятной реакции чешского спортсмена, известного своими антироссийскими высказываниями, написал, что теперь стоит ждать суицида Гашека. Затем Гашек сообщил, что отправил два официальных письма — руководству Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея на льду. В них он рассказал, что «бывший президент России Медведев угрожал убить» его.

Зампред Совбеза РФ, комментируя заявления Гашека о якобы угрозах в его адрес, рекомендовал экс-хоккеисту аккуратнее переходить дорогу, не употреблять алкоголь в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра. Он также заявил, что бывший вратарь страдает тяжёлой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования.

Ранее экс-хоккеист обвинил НХЛ в рекламе российской спецоперации на Украине из-за погони Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, комментируя выпад Гашека в адрес Овечкина, заявил, что скандальные заявления бывшего чешского вратаря вызваны потерей рассудка из-за травм.