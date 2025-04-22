Осло, 22 апреля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Власти Украины вынуждены переплачивать за российский газ, покупая его через посредников, заявил 22 апреля профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Str/Global Look Press

Ранее в этот же день первый заместитель главы комитета Верховной рады Украины по энергетике Алексей Кучеренко признал, что Украина покупает газ из РФ, поступающий в Европу по газопроводу «Турецкий поток».

«Вместо того чтобы покупать дешевый газ напрямую из России, Украина покупает российский газ, поставляемый по «Турецкому потоку», после того, как европейские трейдеры подняли цену», — написал Дизен на своей странице в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, Россия с января приостановила поставки природного газа в ЕС через территорию Украины после того, как Киев отказался продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили, что якобы готовы к такому развитию ситуации.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что Евросоюз должен призвать киевский режим к возобновлению транзита газа из России. По словам Фицо, прекращение транзита российского топлива вредит всем странам объединения. С февраля Словакия начала получать газ через «Турецкий поток». Также газ по этому трубопроводу получает и Венгрия.

18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Глава киевского режима Владимир Зеленский публично согласился с инициативой Трампа, при этом ВСУ продолжили атаковать энергетические объекты на территории России, в том числе объекты инфраструктуры «Турецкого потока».