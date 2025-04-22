Москва, 22 апреля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. В Подмосковье задержали полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения, управляя иномаркой, столкнулся с мотоциклом и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Водитель, управляя автомобилем марки Skoda, совершил столкновение с мотоциклом, после чего водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Полицейскими юго-западного округа столицы водитель иномарки был установлен. Им оказался сотрудник одного из подразделений УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве», — цитирует агентство собеседника.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП мотоциклист был госпитализирован с телесными повреждениями. Степень полученных повреждений не уточняется. Сейчас правоохранители проводят служебную проверку, исходя из результатов которой виновный в аварии сотрудник может быть уволен из ОВД и понесет наказание в установленном законом порядке.

ДТП произошло около 18:00 мск в понедельник, 21 апреля, на 7-м км автодороги Чехов — Попово.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года в подмосковном посёлке Михнево сотрудник ГАИ сбил троих детей, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

Ранее в августе в центре Москвы полицейский автомобиль марки Toyota Camry сбил самокатчика и протащил его по асфальту. По словам очевидцев, пострадавший двигался по проезжей части на арендованном самокате, затем произошло столкновение с полицейским автомобилем. После столкновения машина не смогла сразу остановиться и протащила самокат по дороге. В результате инцидента самокатчик получил травмы, его увезли на скорой в больницу.