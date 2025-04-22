Москва, 22 апреля, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Церемония прощания с художником-монументалистом Зурабом Церетели пройдёт 23 апреля в Москве. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

Zamir Usmanov/Global Look Press Зураб Церетели

Он уточнил, что прощание состоится в 12:00 мск в храме Христа Спасителя.

«Завтра в 12:00 начало, допоздна будет [прощание] в храме Христа Спасителя», ― отметил Шагулашвили.

24 и 25 апреля гражданская панихида состоится в Грузии в музее, который создал Церетели.

Скульптора похоронят в Дидубийском пантеоне в Грузии. Там же похоронена его супруга Инесса Андроникашвили, которая ушла из жизни в 1998 году.

Президент Российской академии художеств, художник-монументалист и скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Скульптор умер 22 апреля в 01:30 мск дома в Переделкино в окружении своих работ. В последний день жизни Церетели возле него находились только близкие люди. Отмечается, что накануне смерти художник не имел серьёзных жалоб. Также у него не было никаких заболеваний, связанных с сердцем.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью скульптора. В телеграмме, направленной родным и близким Церетели, глава государства назвал его талантливым художником, выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры. Путин также отметил, что светлая память о Церетели навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников и всех почитателей таланта скульптора.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Церетели был художником с мировым именем и настоящим народным дипломатом. По её словам, память о нём продолжит жить не только в сердцах людей, но и в витражах и эмалях, украшающих загранучреждения, а также в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты.

Церетели — автор более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства. В частности, он оформил сочинский парк «Ривьера», тбилисский Дворец профсоюзов, Новую сцену московского Большого театра, создал монументы «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской в Рузе.

С 1997 года являлся президентом Российской академии художеств. Был директором Московского музея современного искусства и директором Галереи искусств Церетели. В июле 2016 года Церетели присвоили звание «Заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской Республики» за сохранение, развитие и популяризацию российского искусства, нравственное воспитание и подготовку творческих кадров.

В январе 2019 года президенту Российской академии художеств присвоили звание «Народный художник Республики Северная Осетия — Алания». Известный скульптор получил награду за большой личный вклад в развитие изобразительного искусства республики и по случаю 85-летия со дня рождения.