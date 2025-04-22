Якутск, 22 апреля, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Имена всех 11 уроженцев Якутии, удостоенных звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, увековечили в крупных алмазах. Соответствующее распоряжение 22 апреля подписал глава республики Айсен Николаев. В документе отмечено, что драгоценным камням, каждый из которых весит от 10,8 карата, присвоены имена Николая Евдокимова, Филиппа Евсеева, Дмитрия Егорова, Андрея Григорьева, Петра Киприянова, Александра Колесова, Дмитрия Куценко, Родимира Максимова, Алексея Неустроева, Николая Соболева и Игоря Юргина.

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«Это знак памяти, уважения и признания мужества наших отважных земляков, проявленных ими в ходе специальной военной операции. Каждый из этих алмазов — драгоценность, рожденная в недрах Якутской земли. Сегодня они обретают имена тех, кем гордится Якутия и вся наша великая Россия», — пояснил Айсен Николаев в Telegram-канале.

В пресс-службе главы Республики Саха и правительства Республики Саха (Якутия) отметили, что решение принято на основании статьи 7 регионального закона «О драгоценных камнях», вступившего в действие 24 ноября 1998 года. Сертификаты на природные алмазы поручено оформить Государственному хранилищу ценностей.

Как сообщало ИА Регнум, одиннадцатым якутянином, удостоенным высшей награды страны за время специальной военной операции, стал младший лейтенант Пётр Киприянов. Осенью 2024 года в ходе штурма вражеского опорного пункта, несмотря на подрыв бронемашины, контузию и серьёзные ранения, он не отступил, а повёл бойцов вперёд, пробивая путь через минное поле подствольным гранатомётом. Высокое звание Пётр получил посмертно.

Примерно в то же время совершил свой подвиг боец Восточной группировки войск младший сержант Андрей Григорьев, в рукопашной схватке одолевший бойца украинской армии. При личной встрече от имени всех якутян Айсен Николаев подарил герою новый якутский нож.

«Жители Якутии умеют не только достойно трудиться, но и очень хорошо воевать — и в годы Великой Отечественной войны, и сейчас», — подчёркивал в декабре 2024 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Тогда в канун Дня Героев Отечества в Национальном центре «Россия» состоялся предпремьерный показ художественного фильма «Алдан», рассказывающего о специальной военной операции. Сюжет картины, созданной в сотрудничестве с Запорожской областью, основан на реальных событиях.

Главный герой — якутский предприниматель в сфере ИТ, добровольно отправившийся на СВО. А прототипом послужил кавалер ордена Мужества, заместитель командира медицинского взвода, военный врач 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Николай Потапов.