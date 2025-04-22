Москва, 22 апреля, 2025, 15:25 — ИА Регнум. В Москве мужчина погиб, упав под поезд на станции метро «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее на участке от «Октябрьской» до станции «Новые Черёмушки» было полностью остановлено движение поездов, в департаменте транспорта Москвы сообщали о человеке на путях.

«На станции метро «Ленинский проспект» мужчина попал под поезд, от полученных травм погиб», — цитирует «РИА Новости» слова представителя служб.

Причина данного инцидента устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля на Павелецком вокзале в Москве мужчина, потеряв сознание, упал между вагоном и платформой. Пострадавшему вызвали скорую. Отправление поезда задержали на 35 минут.

В марте человек погиб в Москве, упав на пути на станции метро «Белорусская». По данным МВД, подросток не заметил приближающийся поезд и слишком близко подошел к краю платформы.