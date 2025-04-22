Астрахань, 22 апреля, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Руководитель Астраханского отделения Русского географического общества Пётр Бухарицин пропал во время экспедиции в районе острова Укатный. Об этом 22 апреля сообщила журналистам представитель пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области Ольга Никешина.

Институт водных проблем Пётр Бухарицин

Остров расположен на севере Каспийского моря, на границе России и Казахстана. Поиски Бухарицина ведутся с 19 апреля.

«С 19 апреля пограничное управление принимает участие в проводимых мероприятиях, организованных Каспийской флотилией в рамках поиска руководителя отделения Русского географического общества в Астраханской области Петра Ивановича Бухарицина, пропавшего в районе острова Укатный. В мероприятиях задействованы один пограничный корабль и два катера. В настоящее время поиски продолжаются», — рассказала Никешина журналистам.

Астраханский портал Ast-news сообщил, что Бухарицин выполнял научную миссию по картографированию северной части прибрежной зоны Каспия, а остров Укатный был последней точкой данной экспедиции.

Бухарицину 76 лет. Он занимается морской гидрофизикой, гидрологией Каспийского моря, изучает биологическое разнообразие в регионе Каспия, является ведущим научным сотрудником Института водных проблем РАН. Учёный — доктор географических наук, автор более 400 научных работ, в том числе атласа ледовых образований Каспия и гидрологических карт Астраханской области.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года сообщалось, что молодой российский учёный Дмитрий Федянин сорвался с высоты 150 метров и погиб в немецких Альпах. Тело нашли около подножия пика Хоэр Лафельд высотой 2100 метров в национальном парке Берхтесгаден. Полиция установила, что гуляющий по горам в одиночку мужчина шёл по нехоженому маршруту, проложенному приложением для хайкинга, поскользнулся на мокрой траве и упал в пропасть.

Федянин являлся выпускником московского физтеха и занимался изучением ультрафиолетового излучения. В последние годы он работал старшим научным сотрудником отделения нанооптики Зигенского университета.