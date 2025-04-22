Самара, 22 апреля, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Ночью 19 апреля неизвестный поджег здание администрации Кошкинского района Самарской области, его объявили в розыск. Об этом сообщает интернет-издание 63.RU.

«Ночью 19 апреля неизвестный поджёг здание администрации Кошкинского района в селе Кошки. Огонь начался в кабинете ЖКХ и строительства — сгорели мебель, техника и документы. Пожар тушили 1,5 часа», — сообщает издание в своем Telegram-канале.

На месте преступления были найдены перчатки и пластиковая крышка, но камеры в «слепой зоне» не зафиксировали поджигателя. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля в Ростове-на-Дону задержали двух мужчин, подозреваемых в попытке поджечь дом председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева.

Один из задержанных ранее был судим за кражу имущества, второго привлекали к уголовной ответственности за кражу и сбыт и хранение наркотиков.