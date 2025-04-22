Москва, 22 апреля, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России освободили посёлок Сухая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Российские силы также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Новооленовки, Зари, Ульяновки, Васюковки, Новой Полтавки, Северска, Часова Яра и Яблоновки в ДНР,

Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили до 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и пусковую установку реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля в Минобороны сообщили, что до объявления пасхального перемирия подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ освободили населённый пункт Новомихайловка в ДНР.