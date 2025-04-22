Москва, 22 апреля, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Образовательная платформа «Сферум» провела опрос среди российских школьников в честь Международного дня Земли и выяснила, что они делают для помощи планете. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Согласно результатам опроса, 64% школьников в России выключают воду, пока чистят зубы. Более того, больше половины из опрошенных детей используют многоразовые контейнеры для еды и ёмкости для напитков (54%), а также выключают электроприборы из розетки, когда ими не пользуются (53%).

40% юных респондентов также ходят в магазин с шопером, отказываясь от использования пластиковых пакетов. Ещё почти 40% ребят сдают использованные батарейки в пункты приёма, а 39% из них сами сортируют мусор.

В опросе также была возможность указать свои собственные варианты оказания помощи планете. Ребята назвали сбор макулатуры и помощь бездомным животным.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. школьников со всей страны. Он проводился в период с 16 по 18 апреля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, в настоящее время в России действует национальный проект «Экология», основной задачей которого является комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян, экологическое воспитание и просвещение молодёжи.

Нацпроект помогает формировать в России устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Планируется, что к 2030 году в стране будет обеспечена стопроцентная сортировка мусора, а не менее четверти отходов производства и потребления будут направлять на переработку в виде вторсырья.