Москва, 22 апреля, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Киевский режим может устранить юридические препятствия для контактов с российской стороной, если у него есть готовность к переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов», — отметил представитель Кремля.

Он отметил, что конкретных планов по переговорам с Украиной о прекращении огня по гражданским объектам нет. Песков при этом напомнил, что российский лидер неоднократно заявлял о готовности вести переговоры, в том числе обсуждать тему ненанесения ударов по гражданским объектам, которые используются в военных целях.

«Есть подтверждение президентом Путиным готовности обсуждать этот вопрос. С учётом анализа опыта пасхального перемирия <…> Но никакой конкретики в этом плане нет», — заключил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ о невозможности переговоров с Россией. Глава МИД Украины Андрей Сибига 15 января 2025 года заявил, что Киев придерживается принципа не вести прямой диалог с российским лидером.

Песков напомнил, что киевский режим до сих пор не предпринимал каких-либо действий, направленных на снятие собственного запрета в отношении переговоров с Москвой.

21 апреля Путин заявил, что Россия должна подумать и внимательно оценить опыт объявления пасхального перемирия, посмотреть на его результаты. Глава государства также указал на необходимость «разобраться» с предложением украинской стороны не наносить удары по гражданским объектам. Российский лидер добавил, что РФ хорошо относится к перемириям, поэтому выступила с такой инициативой.

Зеленский в свою очередь заявил, что именно прекращение огня — реальное, длительное — должно стать первым шагом к надёжному и длительному миру. Он добавил, что пасхальное перемирие продемонстрировало это. На Украине в это время не объявляли воздушную тревогу, отметил глава киевского режима.