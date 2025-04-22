Абу-Даби, 22 апреля, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Некоторые пляжи в ОАЭ, расположенные на берегу Оманского залива на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа, закрыты из-за разлива нефти. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Global Look Press/Guenter Fischer/imageBROKER.com

Доступ ограничили, в частности, на пляж Кальба в эмирате Шарджа. Ранее шаттлы доставляли туда российских туристов из отелей, пляжи возле которых первыми пострадали от выбросов.

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