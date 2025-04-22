Москва, 22 апреля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью скульптора Зураба Церетели. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Ministry of Culture/Global Look Press Зураб Церетели

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Церетели.

«Ушёл из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры. Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний», — написал президент.

Путин также отметил, что светлая память о Церетели навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников и всех почитателей таланта скульптора.

Как передавало ИА Регнум, Церетели скончался 22 апреля в возрасте 91 года. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с Церетели пройдёт 23 апреля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Церетели был художником с мировым именем и настоящим народным дипломатом. Она указала, что память о скульпторе продолжит жить и в сердцах людей, и в памятниках и скульптурах, установленных в разных уголках планеты.

Церетели родился в 1934 году в Тифлисе (Тбилиси). Он окончил Тбилисскую академию художеств, позднее также учился во Франции. В 1980 году он был главным художником Олимпийских игр в Москве. С 1997 года Церетели возглавлял Российскую академию художеств, а с 2010 года был почётным членом Патриаршего совета по культуре.

Церетели — автор более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства. В частности, он оформил сочинский парк «Ривьера», тбилисский Дворец профсоюзов, Новую сцену московского Большого театра, создал монументы «Дружба навеки» в Москве и «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Петру I в Москве и папе римскому Иоанну Павлу II в Париже.