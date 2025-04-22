Москва, 22 апреля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после паузы в полчаса. Об этом сообщается на сайте площадки.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«22 апреля 2025 года в связи с выявленной конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании было принято решение о приостановке торгов на срочном рынке Московской биржи с 13:48 мск. После устранения ошибки было принято решение о возобновлении торгов с 14:20», — говорится в сообщении.

На биржевой площадке отметили, что торги на остальных рынках — фондовом, денежном, валютном и рынке драгоценных металлов — проводятся в штатном режиме.

В феврале 2025 года Московская биржа временно останавливала торги на фондовом рынке на фоне обнаружения проблем с трансляцией данных.

12 февраля ИА Регнум передавало, что индекс Мосбиржи после телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа поднялся выше 3100 пунктов впервые с 9 июля 2024 года. Рублёвый индекс биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20:28 мск рос на 3,25% — до 3115,99 пункта, а акции «Газпрома» дорожали на 7,51% — до 152,71 рубля.

Спустя два месяца, 18 марта, тайный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во время телефонных переговоров Путина и Трампа.