Москва, 22 апреля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на заявления бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека о якобы угрозах в его адрес.

Alexander Chernykh/Global Look Press Доминик Гашек

«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжёлой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования», — сказал помощник Медведева Олег Осипов, его слова передаёт ТАСС.

Зампред Совбеза также рекомендовал экс-хоккеисту аккуратнее переходить дорогу, не употреблять алкоголь в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра.

Как передавало ИА Регнум, ранее советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что Доминик Гашек ведёт себя как ненормальный человек, призывая не допускать Россию к участию в Олимпийских играх 2026 года.

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