* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 22 апреля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Преображенский суд Москвы признал бизнесмена Бориса Зимина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сына основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина, виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

РИА Новости/Валерий Левитин

Предпринимателя заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Установлено, что с февраля 2017 года по октябрь 2019 года Зимин похитил 100% акций коммерческой организации, которые являлись единственным активом компании, принадлежащей иностранному гражданину. Речь идёт о 17 781 акции стоимостью 367 млн рублей. Кражу подозреваемый совершил вместе с соучастниками через подконтрольное юридическое лицо, заключив ряд гражданско-правовых сделок.

«Суд приговорил Зимина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок два года», ― говорится в сообщении прокуратуры.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года МВД РФ объявило Зимина в международный розыск. Известно, что общественный деятель проживает за рубежом.