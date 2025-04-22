Нижний Новгород, 22 апреля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Жительница Нижегородской области Анастасия Синицына выиграла в лотерее 36 млн рублей, воспользовавшись помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказали в одном из распространителей всероссийских государственных лотерей.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Анастасия Синицына из Нижегородской области участвует в лотереях, покупая билеты онлайн, месяц девушка покупала билеты наугад, но потом поняла, что нужно менять подход к участию, за числовой комбинацией для билета она обратилась к нейросети, которая посоветовала ей выбрать числа 18, 20, 3,9,5,14, 12, 7 для первого поля и число два — для второго. Так, по итогам 325 497-го тиража Анастасия выиграла многомиллионный суперприз — 36 151 743 рубля», — сообщили «РИА Новости» в компании.

Уточняется, что девушка ещё дополнительно сверилась с гороскопом, согласно которому она и выбрала конкретную лотерею в соответствии со своим знаком зодиака.

Сама победительница заявила, что на выигранные деньги планирует приобрести жильё, помочь матери с ремонтом, а также посетить Китай и купить там ноутбук и бытовую технику.

Как передавало ИА Регнум, в марте сообщалось о жителе Москвы, который приобрёл 100 лотерейных билетов и забыл о них, пока ему не сообщили о выигрыше в 12 млн рублей. Мужчина рассказал, что уже не помнил о своей покупке, когда получил СМС о выигрыше.

В начале 2025 года житель Сахалинской области выиграл 1 млрд рублей в розыгрыше лотереи «Новогодний миллиард» и стал, как отметили организаторы, четвёртым «лотерейным миллиардером» в стране. В праздничном тираже, который прошёл 1 января 2025 года, разыграли рекордную сумму — более 3,65 млрд рублей, выигрышными оказались 11,9 млн билетов.