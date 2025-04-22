Москва, 22 апреля, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал имущество семьи экс-замгубернатора и бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, общая стоимость которого составила почти 300 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев

«Общая оценочная стоимость недвижимости, зарегистрированной на Кушнарева, его жену и детей, — свыше 276,5 млн рублей», — цитирует агентство собеседника.

Уточняется, что в числе арестованного имущества — мотоцикл Harley-Davidson FXDRS, LandCruiser 200, итальянское охотничье ружье Benelli Raffaello, квартира в Ростове-на-Дону, несколько нежилых помещений в регионе и Москве, а также земельные участки.

Кушнарев работал в правительстве Ростовской области с 2010 года, а в 2014 году возглавил Минтранс региона. Также с 2016 по 2019 год он занимал пост главы городской администрации Ростова-на-Дону.

Бывшего министра транспорта и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали сотрудники полиции по подозрению в получении взятки в конце ноября 2024 года. Затем бывшего чиновника по решению суда арестовали на два месяца.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта в правоохранительных органах рассказали, что сумма взятки Кушнареву должна была составить 93 млн рублей — 3% от освоенных дававшей ее коммерческой организацией бюджетных средств. Уточнялось, что экс-чиновника задержали при передаче ему первой части взятки в размере 27 млн рублей.

4 апреля уголовное дело в отношении Кушнарева о получении взятки и хранении оружия поступило в Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону. Позже Кушнарева перевели из ростовского СИЗО в изолятор Москвы.