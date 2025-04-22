Москва, 22 апреля, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Работа по поиску путей урегулирования ситуации на Украине ведётся. Об этом 22 апреля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фрагмент разговора журналист разместил в Telegram-канале.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Работа действительно ведётся», ― указал Песков, говоря о перспективах достижения договорённостей по украинскому урегулированию.

Представитель Кремля добавил, что эта тема очень сложная, поэтому не стоит ставить жёсткие временные рамки.

«Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам. Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жёсткие временные рамки и пытаться уложить урегулирование — жизнеспособное урегулирование — в короткие временные рамки», ― отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, газета New York Post 22 апреля сообщила, что президент США Дональд Трамп пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что у США были очень хорошие встречи с Украиной и Россией.

Издание, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника американской администрации, сообщило также, что мирный план Трампа может включать развёртывание на Украине европейских сил, направленное на соблюдение режима прекращения огня. По словам чиновника, самый сложный вопрос заключается в том, как будут выглядеть эти силы, именуемые «силами обеспечения устойчивости».

Согласно источникам The Wall Street Journal, признание Крыма российским регионом и отказ от вступления в НАТО входят в перечень условий, которые администрация Трампа выдвинула Украине для завершения конфликта. Кроме того, Вашингтон изучает возможность создания нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС. При реализации этого плана контроль над этой территорией может отойти США.

21 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна подумать и внимательно оценить опыт объявления пасхального перемирия, посмотреть на его результаты. Глава государства также указал на необходимость «разобраться» с предложением украинской стороны не наносить удары по гражданским объектам в формате двусторонних переговоров с Украиной.

Песков, в свою очередь, заявил, что для этого необходимо устранить юридические препятствия с украинской стороны. Представитель Кремля напомнил, что президент РФ неоднократно говорил о своей готовности решить вопросы путём переговоров.