Курская область, 22 апреля, 2025, 14:46 — ИА Регнум. В радиоэфире украинских военных, находящихся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, звучали переговоры на английском и испанском языках. Об этом 22 апреля сообщил осведомлённый источник в силовых структурах.

Danylo Antoniuk/Global Look Press

«Периодически в радиоэфире звучали переговоры на английском и испанском языках, однако тел уничтоженных наёмников пока не найдено», — рассказал источник ТАСС.

Собеседник агентства предположил, что ВСУ выполняют прежние приказы своего командования и сжигают или максимально обезображивают тела убитых иностранных наёмников.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 апреля пресс-служба Минобороны сообщила об освобождении Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Горнале. Украинские боевики установили на территории монастыря артиллерийские установки и пункты управления БПЛА. Также в исторических зданиях дислоцировался личный состав формирований противника.

Сообщалось, что на фоне больших потерь отдельные группы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытались сбежать с территории монастыря. Как рассказали российские бойцы, среди оккупировавших монастырь были иностранные наёмники, в том числе кубинцы и колумбийцы.

19 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что армия России заканчивает зачистку территории монастыря в селе Горналь. Герасимов сообщил, что ВС РФ уже освободили 99,5% Курской области, около 1,26 тыс. кв. км.

22 апреля в Минобороны проинформировали, что в минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 160 человек и несколько единиц техники, в том числе танк и зенитный ракетный комплекс. Совокупные потери противника за время ведения боевых действий в регионе превышают 75 тыс. человек.