Москва, 22 апреля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Российские войска освободили от Вооружённых сил Украины (ВСУ) Свято-Николаевский Белогорский монастырь Горнале в Курской области. Соответствующие кадры 22 апреля показало Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

На видео российские военнослужащие группировки войск «Север» выполняет боевую работу в районе около мужского монастыря. Отмечается, что украинские боевики установили на территории монастыря артиллерийские установки, пункты управления БПЛА. Также в исторических зданиях дислоцировался личный состав украинских формирований.

Свято-Николаевский монастырь в селе Горналь Суджанского района был основан в 1671 году. С августа 2024 года монастырь находился под постоянными обстрелами со стороны украинских формирований. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее отмечал, что противник наносил целенаправленные удары по храмам и монастырям Русской православной церкви.

Новость дополняется.