Челябинск, 22 апреля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. В одном из заброшенных зданий в Челябинске были обнаружены тела двух девушек. Об этом сообщает портал 31. tv.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«В Ленинском районе найдены мёртвыми сразу два подростка. Их нашли дети, которые пошли гулять на заброшку и вели в этот момент прямую трансляцию», — говорится в сообщении местного портала.

Как утверждают авторы новости, умершие девушки являются погодками — одной из них 18 лет, а второй — 19. В региональном управлении СК РФ устанавливают причину гибели молодых особ. Предварительно, случившееся не несет криминального характера.

По данным источников URA.RU, девушки покончили жизнь самоубийством.

Как передавало ИА Регнум, похожий инцидент произошел в феврале 2025 года, когда в Башкортостане местный житель случайно обнаружил тело мужчины, которого разыскивали более двух лет. Тогда сорокалетний мужчина решил справить нужду в заброшенном здании в селе Большеустьикинское и в темноте наткнулся на чью-то ногу.

Позже сотрудники полиции установили личность умершего, им оказался 65-летний Ридас Гильманов.