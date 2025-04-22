Москва, 22 апреля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Москва пока не получала реакции Киева на предложение президента РФ Владимира Путина обсудить ненанесение ударов по гражданским объектам, заявил 22 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS

«Мы не слышали, нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «России 1» Павла Зарубина.

Интервью с официальным спикером Кремля Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале.

При этом Песков отметил, что российский лидер неоднократно заявлял о готовности к подобным контактам, однако из-за позиции украинской стороны на данный момент нет никакой конкретики в вопросе возможных переговоров. Он также напомнил, что Киев самостоятельно ввёл запрет на контакты с Москвой и действий в сторону отмены этого режима до сих пор не было.

Днём ранее, 21 апреля, Путин заявил, что Россия должна подумать и внимательно оценить опыт объявления пасхального перемирия, посмотреть на его результаты. Глава государства также указал на необходимость «разобраться» с предложением украинской стороны не наносить удары по гражданским объектам в формате двусторонних переговоров с Украиной.

Российский лидер добавил, что всегда уважительно относится к мирным инициативам, поэтому и было предложено установить пасхальное перемирие, которое Киев нарушил 4,9 тыс. раз. Он также подчеркнул, что влияние над Украиной установили западные кураторы, которые и подсказали стране не отвергать мирные инициативы РФ, чтобы не оказаться в проигрышной ситуации.

Как передавало ИА Регнум, в марте президент РФ поддержал предложение американского коллеги Дональда Трампа о взаимном временном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Российские военные оперативно выполнили соответствующий приказ, в том числе обезвредили семь своих беспилотников, которые направлялись для атак по энергообъектам в Николаевской области.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о присоединении к договоренности, однако уже в ночь на 19 марта украинские войска атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. После этого они продолжили наносить систематические удары по российской энергетической инфраструктуре.