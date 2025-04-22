Москва, 22 апреля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Вопрос урегулирования украинского конфликта настолько комплексный, что не стоит укладывать его в короткие временные рамки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жёсткие временные рамки», — отметил спикер Кремля.

По словам Пескова, жизнеспособное урегулирование украинского конфликта вряд ли можно уложить в короткие временные рамки.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. По словам Трампа, только в этом случае обе стороны начнут вести крупный бизнес с США. Песков тогда не стал комментировать заявление американского лидера о сроках заключения соглашения.

14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Обсуждение продолжается.