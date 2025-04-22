Санкт-Петербург, 22 апреля, 2025, 14:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали полицейских метрополитена, покрывавших нелегалов за деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

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«В Санкт-Петербурге оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России выявлен факт противоправных действий сотрудников. Задержанные должностные лица подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения от граждан за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По версии следствия, задержанные полицейские в период с июня 2024 по февраль 2025 года брали взятки от иностранцев за бездействие и отсутствие мер по предотвращению миграционных правонарушений. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из МВД и понесут наказание в установленном законом порядке.

Как передавало ИА Регнум, похожий инцидент происходил в ноябре 2024 года. Тогда в Туле за организацию незаконной миграции были задержаны замначальника полиции по оперативной работе управления МВД России по Тульской области и начальник региональной наркополиции.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.