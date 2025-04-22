Москва, 22 апреля, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Киевский режим до сих пор не предпринимал каких-либо действий, направленных на снятие собственного запрета в отношении переговоров с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Александр Кряжев/POOL/ТАСС

Отвечая на вопрос о том, на каком бы уровне могли пройти переговоры России и Украины по поводу продления пасхального перемирия в части моратория на удары по гражданским объектам, представитель Кремля напомнил, что украинские власти сами себе запретили выходить на диалог с Москвой.

«Никаких действий в сторону отмены этого режима запрета проделано до сих пор не было», — констатировал Песков на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Он отметил, что Россия продолжает контакты с США по различным каналам. Эта работа ведётся, но тема урегулирования на Украине настолько сложная, что ставить какие-либо жёсткие временные рамки или пытаться уложить жизнеспособные договорённости в короткие сроки не стоит.

Песков напомнил, что российское руководство не раз заявляло об открытости к переговорам. В частности, президент Владимир Путин накануне отметил, что предложение о запрете на удары по гражданским объектам можно и нужно обсудить по двусторонним каналам. Он имел в виду украинскую сторону, уточнил пресс-секретарь.

Указ о невозможности переговоров с Россией, как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года. При этом российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. Для разрешения кризиса, отмечал Путин, необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, указывал российский лидер, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.