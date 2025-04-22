Ереван, 22 апреля, 2025, 14:09 — ИА Регнум. В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами от правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционной фракции «Армения».

Кадр из видео

Потасовке предшествовали критические замечания со стороны спикера парламента Алена Симоняна в адрес оппозиционеров, входящих во фракцию «Армения».

Замечания последовали в ответ на заявление представителя оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Арцвика Минасяна о планах фракции представить законопроект, согласно которому за отрицание геноцида армян будет предусмотрена уголовная ответственность.

В результате потасовки заседание было приостановлено на 20 минут. Затем оно продолжилось.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года драка произошла между депутатами в парламенте Грузии, когда в нём шло обсуждение законопроекта об иноагентах. Конфликт произошёл между депутатом от правящей партии «Грузинская мечта» Дмитрием Самхарадзе и председателем оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леваном Хабеишвили. Они устроили перепалку и попытались накинуться друг на друга.

После этого Самхарадзе нецензурно оскорбил Хабеишвили и началась потасовка с участием нескольких народных избранников. Отмечается, что к физическому противостоянию подключились в том числе женщины с обеих сторон: состоящая в «Мечте» Рима Берадзе ударила стопкой документов по голове Паату Манджгаладзе из партии «Стратегии Агмашенебели».