Москва, 22 апреля, 2025, 13:57 — ИА Регнум. В шести регионах РФ полицейские задержали девять участников и предполагаемого организатора преступной группы, похитившей более 200 млн рублей со счетов умерших россиян. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Злоумышленники в течение полутора лет использовали криминальную схему по завладению сбережениями умерших людей. <…> В настоящее время выявлено более 150 потенциальных эпизодов преступной деятельности подозреваемых на общую сумму причиненного материального ущерба свыше 200 миллионов рублей», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Полицейские задержали мошенников на территории Красноярского и Приморского краев, Саратовской, Брянской областей, Республики Марий Эл, а также в городе Москве. Ими оказались россияне в возрасте от 19 до 29 лет. Предполагаемым организатором преступной схемы является 44-летний житель Саратова.

По версии следствия, задержанные перевыпускали электронные сим-карты, получали доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и похищали деньги со счетов.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой лиц, в особо крупном размере).

Как передавало ИА Регнум, 29 марта были задержаны семь человек по подозрению в распространении вируса Mamont, позволяющего похищать деньги с банковских карт.

Ранее МВД предупредило о распространении в мессенджере Telegram вируса Mamont. В ведомстве отмечали, что программу-вирус рассылают разным категориям граждан, в том числе военнослужащим. Мошенники отправляют потенциальной жертве файл с вопросом, она ли изображена на видео, после чего при открытии файла происходит заражение устройства.