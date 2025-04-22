Тверь, 22 апреля, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Авария с участием двух грузовиков и легкового автомобиля привела к остановке движения в сторону Москвы на скоростной автодороге М-11 «Нева» в Калининском районе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба компании «Автодор».

МЧС России

«Из-за ДТП нет движения на 195-м километре М-11 «Нева» в сторону Москвы», — уточнили в госкомпании.

На 208-м километре был организован съезд на трассу М-10 «Россия». Позже в «Автодоре» сообщили, что на месте ДТП открыли движение в сторону столицы по левой полосе.

Как передавало ИА Регнум, два большегруза и седан, двигавшиеся в попутном направлении по трассе М-11, столкнулись и загорелись. В управлении МЧС по Тверской области сообщали о двух пострадавших.

Прибывшие на место пожарные в 10:54 мск локализовали возгорание, а в 11:40 мск — полностью ликвидировали.

В пресс-службе УМВД по региону проинформировали, что у грузовика Mercedes Actros, по предварительным данным, на ходу лопнуло колесо. Это привело к боковому столкновению с тягачом Sitrak, перевозившим экскаватор. Тот, в свою очередь, врезался сзади в автомобиль Omoda. Все подробности аварии устанавливаются.