Москва, 22 апреля, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид в ходе переговоров обсудят развитие диалога в формате ОПЕК+, ситуацию на Ближнем Востоке и ряд других вопросов. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Савостьянов/РИА Новости

Султан Омана находится в Москве с государственным визитом. Путин и Хейсам бен Тарик Аль Саид проведут переговоры в узком составе 22 апреля.

«Важное место будет уделено развитию диалога в формате «ОПЕК плюс», координации усилий по обеспечению интересов ведущих производителей и экспортёров углеводородов на глобальном нефтяном рынке», — сказано в материалах, подготовленных ко встрече.

Кроме того, предполагается рассмотреть вопрос об укреплении взаимодействия России и Омана на мировой арене, в том числе в рамках ООН. При обсуждении ситуации на Ближнем Востоке особое внимание планируется уделить палестино-израильскому конфликту.

Как передавало ИА Регнум, визит Хейсама бен Тарика Аль Саида приурочен к сороковой годовщине установления дипломатических отношений между странами. 21 апреля султан возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра Почётного караула.

24 марта Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили в том числе сотрудничество в формате ОПЕК+. Лидеры договорились, что продолжат тесно координировать действия в рамках объединения.

3 апреля пресс-служба ОПЕК+ сообщила, что восемь стран — членов объединения договорились увеличить добычу нефти в мае на 411 тыс. баррелей в сутки, что примерно втрое больше, чем планировалось ранее. В организации отметили, что ситуация на рынке остаётся «здоровой», а перспективы позитивными.