Москва, 22 апреля, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе села Горналь в Курской области. Об этом 22 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделениями группировки войск«Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Горналь», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

За сутки потери ВСУ превысили 160 военнослужащих, также уничтожены танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномёт, зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и станция РЭБ. Кроме того, украинские формирования лишились шести пунктов управления БПЛА, склада боеприпасов и склада технического имущества.

Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, украинские формирования устроили в приграничном Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре опорный пункт с миномётными и артиллерийскими расчётами. Российские военные потребовали, чтобы противник сдался.

На фоне больших потерь отдельные группы элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пытались сбежать с территории монастыря. Как сообщили российские бойцы, среди оккупировавших монастырь были иностранные наёмники, в том числе кубинцы и колумбийцы.

19 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что армия России заканчивает зачистку территории монастыря в селе Горналь от Вооружённых сил Украины. Герасимов также сообщил, что ВС РФ освободили 99,5% Курской области, это составляет порядка 1,26 тыс. кв. км.

Вооружённые силы России с 00:00 21 апреля после окончания пасхального перемирия возобновили боевые действия и продолжили вытеснять формирования украинской армии с территории Курской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.