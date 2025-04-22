Курск, 22 апреля, 2025, 13:38 — ИА Регнум. ВСУ в минувшие сутки потеряли в Курской области более 160 военных, а также несколько единиц техники, в том числе танк и зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномёт, зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БПЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества», — сказано в сообщении.

Кроме того, четверо военнослужащих противника сдались в плен.

Днём ранее, 21 апреля, ВС РФ по окончании пасхального перемирия продолжили вытеснять ВСУ из Курской области. Потери противника на данном направлении превысили 75 тыс. человек. Также ВСУ лишились тысяч единиц техники.

19 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о предотвращении захода украинских формирований в Белгородскую область. Президент поручил главе Генштаба позднее отдельно доложить о ситуации в приграничье, Курской и Белгородской областях после завершения зачистки этих территорий ВС России. Путин также отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения развивается благоприятно для России.

Как передавало ИА Регнум, российские следователи фиксируют и расследуют многочисленные преступления, совершённые украинскими подразделениями в ходе незаконного вторжения в Курскую область. Мирные жители рассказывают правоохранителям о действиях бойцов ВСУ и наёмников.

Ранее в апреле военные следователи установили украинского военного, обстрелявшего жилые дома в деревне Спальное Суджанского района Курской области. В результате его действий была существенно повреждена гражданская инфраструктура и разрушены жилые дома. Подозреваемый Сергей Сафронов был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию. Его обвиняют по нескольким статьям УК, в том числе о покушении на убийство.