* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 22 апреля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Депутату Верховной рады Украины Алексею Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) не позволили отправиться во Францию для участия в конференции ПАСЕ. Запрет был наложен офисом Владимира Зеленского, заявил нардеп в Telegram-канале.

Volodymy Tarasov/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

По словам Гончаренко, пограничники не пустили его в командировку после того, как он выступил против продления ещё на 90 дней военного положения и мобилизации на Украине.

«После моего голосования против мобилизации без чётких сроков службы от Зеленского пришел ответ. Я говорил правду. Я отстаивал позицию миллионов украинцев. И теперь меня пытаются изолировать», — написал парламентарий.

Он отметил, что в Страсбурге проходит важная конференция по вопросу мигрантов. Её организовал комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции, беженцев и перемещенных лиц.

Гончаренко добавил, что он является президентом этого комитета, и тот факт, что его не пустили на мероприятие, говорит о потере актуальности этой темы для украинцев.

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