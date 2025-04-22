Москва, 22 апреля, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Угрозы со стороны европейских политиков в адрес тех, кто хочет приехать 9 мая в Москву на парад Победы, указывают на глубину их морального падения. Об этом 22 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Дипломат в ходе круглого стола комитета Совета Федерации по международным делам на тему «Объединенная Европа против России в 1941 и 2025 годах. 80-летие Великой Победы в актуальном внешнеполитическом контексте» отметил, что вокруг этого священного для России события развернулась идеологическая борьба, и это видно невооружённым глазом.

«Порой бывает стыдно, что на той стороне у наших неприятелей есть люди, которые осмеливаются давать советы и грозить тем, кто хочет приехать в Москву. Это свидетельствует о глубине падения морального, политического и любого другого тех людей, которые находятся с той стороны», ― указал замглавы МИД.

Грушко считает, что также речь идёт о «политике расчеловечивания», стирания исторический памяти.

Как передавало ИА Регнум, глава евродипломатии Кая Каллас 14 апреля пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Она также не рекомендовала посещать парад Победы на Красной площади и представителям государств, которые являются кандидатами на вступление в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова Каллас неправильными и отметил, что есть европейские страны, которые сочли такую риторику неприемлемой. Россия будет рада видеть всех, кто хочет разделить с ней радость Дня Победы, отметил представитель Кремля. Песков также сообщил, что 9 мая на парад Победы на Красной площади планируют приехать более 20 глав государств и правительств.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что, угрожая европейским лидерам, собирающимся приехать на парад Победы в Москву, Каллас становится в один ряд с теми, кто оправдывает пособников нацистов на Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 апреля заявил, что поедет в Москву на парад Победы, несмотря на угрозы Каллас. Он объяснил, что таким образом хочет отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли, когда освобождали Словакию, а также многочисленным жертвам нацистов. Он назвал слова главы дипломатии ЕС неуважительными и подчеркнул, что не согласен с ними.

Президент Республики Сербской (этнитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что ему не страшны европейские санкции из-за поездки в Москву на парад Победы.

Президент России Владимир Путин отметил мужество европейских политиков, которые приедут в Москву на День Победы, а также усомнился в том, что у чиновников Европейского союза есть возможность претворить в жизнь свои угрозы.

Политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в разговоре с ИА Регнум заявил, что угрозы еврочиновников не повлияют на решение лидеров европейских стран посетить Москву 9 мая — напротив, подобный визит только сильнее укрепит их позиции силы и независимости.