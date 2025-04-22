Киев, 22 апреля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Япония впервые предоставит военной разведке Украины спутниковые геопространственные данные. Об этом сообщил украинский аналитический OSINT-проект DeepState.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Япония согласилась предоставить украинской военной разведке спутниковые геопространственные данные, в том числе радарные снимки со спутников SAR. Это первый в истории шаг такого уровня сотрудничества со стороны Японии», — сказано в Telegram-канале DeepState.

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