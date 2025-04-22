Москва, 22 апреля, 2025, 14:31 — ИА Регнум. В московской школе во время перемены двое старшеклассников Ильназ и Джамал жестоко избили 14-летнего восьмиклассника Сергея (все имена изменены). Подросток потерял сознание, у него начались судороги, изо рта пошла пена и кровь. Мальчика экстренно госпитализировали в реанимацию. Сообщалось, что у пострадавшего перелом челюсти и сотрясение головного мозга. Когда подросток пришел в себя, он рассказал другу о том, что очень злится на избивших его Ильназа и Джамала и хочет отомстить им за то, что напали на него вдвоем и даже не дали шанса защитить себя. Об этом ИА Регнум рассказали одноклассники пострадавшего Сергея.

Соцсети Пострадавший 14-летний Сергей (имя изменено)

Днем 21 апреля в школе № 2120 на улице Радужной в Новой Москве двое девятиклассников — 15-летние Ильназ и Джамал жестоко избили 14-летнего восьмиклассника Сергея (все имена изменены). Инцидент произошел в здании школы во время перемены.

Журналистам ИА Регнум удалось связаться с учениками школы, которые стали очевидцами произошедшего. По их словам, старшие подростки били Сережу ногами по голове. От сильных ударов подросток потерял сознание, у него пошла кровь изо рта, начались судороги.

«В 12:30 прозвенел звонок, я собралась идти на урок — и увидела, что началась драка. Я видела, как сначала Сережа стоял на ногах, держался, но потом Ильназ и Джамал его повалили на пол. Сережа попытался встать, но Джамал со всей силы пнул его ногой прямо по голове. Сережа откинулся назад, потерял сознание, его начало трясти, вроде эпилепсии. У него пошла кровь и пена изо рта. Ребята, кто был рядом, стали ему помогать. На шум прибежали учителя, которые стали делать ему массаж сердца», — рассказала ИА Регнум одноклассница Сергея Анна (имя изменено).

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На место срочно вызвали врачей скорой помощи, а школьников разогнали по кабинетам. Медики привели подростка в чувство, надели ему на шею специальный поддерживающий корсет и экстренно доставили в реанимацию в одну из столичных больниц. Сообщалось, что 14-летнему Сергею диагностировали сотрясение головного мозга и перелом челюсти, однако в настоящий момент точной информации о травмах школьника нет.

При этом в местных группах сообщают, что Сергей и раньше подвергался травле со стороны агрессивных старшеклассников. Также местные жители пишут, что банда агрессивных подростков уже давно держит школу в страхе, однако администрация учебного заведения не принимает каких-либо существенных мер для решения проблемы.

Соцсети 15-летние Джамал и Ильназ (имена изменены)

В разговоре с журналистами ИА Регнум знакомые пострадавшего мальчика рассказали, что он уже пришел в себя и вышел на связь из больничной палаты. Сергей очень рассержен произошедшим и тем, что на него подло напали двое взрослых парней, не оставив ему шанса защищаться.

«Видела переписку их с другом, Серёжа очень злится из-за того, что не смог постоять за себя. Он хочет отмстить Ильназу и Джамалу из-за того, что они набросились на него вдвоем и побили. У него сейчас стресс, такое пережить. Он очень расстроен», — рассказала ИА Регнум знакомая Сергея Ирина (имя изменено).

После инцидента директор школы заявил, что информация о ситуации направлена в правоохранительные органы, а в самом учебном заведении проведут служебное расследование.

«Мы проводим служебное расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о постановке подростков на внутришкольный учет. Родители нападавших были вызваны в школу, с ними проведена беседа. Усилено дежурство педагогов на переменах. Классные руководители проведут с детьми занятия по бесконфликтному решению вопросов. Подростку будет оказана необходимая психологическая помощь и поддержка педагогов», — сообщили в школе № 2120.

Вскоре к ситуации подключился департамент образования Москвы, который взял происшествие на особый контроль.

«Департамент образования и науки города Москвы расценивает инцидент, произошедший в школе № 2120 как жестокий акт насилия. Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона. Мы оказываем полное содействие правоохранительным органам в расследовании. В Департаменте создана специальная комиссия для проведения внутренней проверки, по итогам работы которой будут приняты меры в отношении виновных подростков и ответственных сотрудников школы», — сообщили в пресс-службе департамента.

Кадр из видео

В свою очередь происшествием заинтересовались в Следственном комитете России. 22 апреля стало известно, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Глава СК России Александр Бастрыкин взял ход расследования инцидента на личный контроль.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Свердловской области школьника-мигранта, жестоко избившего одноклассницу, уже полгода не могут исключить из школы.