Киев, 22 апреля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Украина покупает российский газ, который поставляется в Европу по «Турецкому потоку». Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире украинского телемарафона.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Европа — это единый газовый рынок, и на самом деле действует принцип замещения. Мы не знаем, какой газ мы де-факто покупаем. Я, к сожалению, вынужден разочаровать, мы точно покупаем российский газ, который поступает через «Турецкий поток» и идёт, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить», — отметил он.

На данный момент «Турецкий поток», проложенный по дну Чёрного моря и ведущий в страны Южной и Юго-Восточной Европы, является единственным источником российского трубопроводного газа для Европы.

Как передавало ИА Регнум, Россия с января приостановила поставки природного газа в ЕС через территорию Украины, так как Киев отказался продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии позднее заявили, что якобы готовы к такому развитию ситуации.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 1 марта заявил, что Евросоюз должен призвать киевский режим к возобновлению транзита газа из России. По словам словацкого премьера, прекращение транзита российского топлива вредит всем странам объединения. С февраля в республику поступает газ через «Турецкий поток».