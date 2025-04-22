Москва, 22 апреля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Правительство РФ может рассмотреть запрет майнинга криптовалюты в ряде российских регионов, в числе которых и Хакасия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба аппарата вице-премьера России Александра Новака.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Возможно, в мае будет правкомиссия, на которой рассмотрим вопрос о запрете майнинга в ряде субъектов — один из которых Хакасия», — цитирует агентство слова собеседника.

С 1 января в десяти регионах России ввели полный запрет на майнинг криптовалют до 15 марта 2031 года. Теперь добыча криптовалюты полностью запрещена в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Частичные ограничения на время отопительного сезона — в пики энергопотребления ввели в некоторых муниципалитетах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Этот период обозначен в постановлении правительства с 15 ноября по 15 марта, а в 2025 году — с 1 января по 15 марта.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Новак назвал причины ограничения майнинга. По словам вице-премьера, майнинг важно ограничить в регионах, где прогнозируется дефицит электроэнергии, чтобы социально значимые потребители имели возможность получать электричество.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что майнинг может спровоцировать дефицит электроэнергии. Он подчеркнул, что этот процесс нельзя оставлять без контроля.

8 августа 2024 года глава государства подписал закон о легализации майнинга с 1 ноября. Кабмин также утвердил порядок добычи криптовалюты, согласно которому юрлицам необходимо регистрироваться в специальном реестре ФНС, а физлица также могут заниматься майнингом, но с учётом ограничений на использование электроэнергии.