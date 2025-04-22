Москва, 22 апреля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. В Москве стартовал прием заявок на соискание городской премии молодым ученым. Авторы 50 успешных проектов получат премии правительства Москвы в размере 4 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Награда выдаётся за достижения в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за внедрение инноваций в экономику и социальную сферу столицы.

Алексей Майшев/РИА Новости

Специальная премия правительства Москвы — один из инструментов поддержки науки столицы и мотивации молодых ученых столичных НИИ, организаций и компаний. Она присуждается ежегодно с 2013 года за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных исследованиях, а также за разработку и внедрение новых технологий, способствующих развитию мегаполиса.

В 2019 году вознаграждение было увеличено с 1,5 млн до 2 млн рублей, а число победителей — с 22 до 50. В 2025 году, по решению мэра, размер денежной премии молодым ученым был удвоен и теперь составляет 4 млн рублей. В случае, если побеждает заявка коллектива ученых, премия делится поровну между всеми его участниками.

Свои проекты на конкурс за время существования премии представили более 8 тысяч молодых ученых. Из них 758 человек получили награду. Общий объем финансовой поддержки составил 886 млн рублей.

Премия вручается в 22 номинациях, разделенных поровну на два ключевых направления — научные исследования и прикладные разработки. В первом случае оцениваются достижения в классических фундаментальных научных дисциплинах — это работы по математике, механике, информатике, физике, астрономии, медицинским, техническим и инженерным отраслям. Во втором направлении внимание сосредоточено на проектах, которые могут быть внедрены в экономику города или будут способствовать решению прикладных задач мегаполиса в сфере авиации, био− и нанотехнологий, фармацевтики, электроники и в других областях.

К участию в конкурсе допускаются ученые, не достигшие возраста 36 лет, а также доктора наук в возрасте до 40 лет включительно по состоянию на 31 декабря 2025 года, работающие в научных и образовательных организациях, расположенных на территории Москвы.